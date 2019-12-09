فيصل بن بندر: وطننا لا يقبل الفساد ولا المفسدين

شدد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، على تحقيق مبدأ الشفافية في وطن لا يقبل الفساد، خصوصا في ظل شريعة إسلامية تحث على مكافحة الفساد، إذ لا مجال لفاسد ولا مفسد في المملكة.

تأثير المملكة دوليا

أكد أمير منطقة الرياض في تصريحه، أمس، على هامش افتتاح أعمال المنتدى السنوي الثامن بعنوان «التوجهات الإستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، بمناسبة ⁧‫اليوم الدولي لمكافحة الفساد‬، أن كل من زلّت به القدم في أعمال فساد سيتم تقويمه وفق أحكام الشريعة. يأتي هذا في الوقت الذي نقل الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتور حاتم علي، إشادة المكتب للجهود التي بذلتها المملكة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية‫، مؤكدا أن ‬ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثّر نوعيّا وكميّا في مكافحة الفساد على المستوى الدولي.

‫مبادئ مكافحة الفساد‬

بيّن أمير الرياض أن المملكة تقود العالم خلال تطبيق مبادئ ‫مكافحة الفساد، والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة «مبادئ الرياض».

ولفت إلى أن الفساد جريمة تجعل كل الجرائم ممكنة ومربحة، ولدينا ما نحتاجه من أدوات لمكافحته. مضيفا «تجمع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كل دول العالم تقريبا، وتوفر منصة التعاون عبر الحدود، وتعزيز إجراءات المنع وإنفاذ القانون واستعادة الأصول المسروقة».

لا حصانة للفاسدين

أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مازن إبراهيم الكهموس، إلى أن القيادة في المملكة أولت أهمية كبرى لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وأكدت عدم إعطاء -أيّا كان- حصانة في قضايا الفساد، وأن تكون المملكة بمقدمة الدول في مكافحة الفساد، وأقل نسب فساد في العالم. وقال الكهموس «جاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد أن الشفافية ومحاربة الفساد منهجان رئيسيان لها، خلال العمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعين العام والخاص، والتشديد على عدم التهاون أو التسامح مع الفساد بكل أشكاله».

التوعية بالفساد

أوضح رئيس نزاهة أن المنتدى يأتي انطلاقا من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء ب‫اليوم الدولي لمكافحة الفساد‬⁩، وذلك بهدف التوعية بخطر هذه الظاهرة الدولية، والتغلب عليها، ونقدر الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في هذه المناسبة.

منصة وطنية

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في الإطار، كشف المدير العام للإشراف والحوكمة المكلف في وزارة التنمية الاجتماعية، إبراهيم عبدالله الحسيني، في ورقة عمل بعنوان «مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية- مكين»، تدشين المنصة الوطنية لبيانات المنظمات غير الربحية، وهي منصة إلكترونية تمكن أفراد المجتمع من الاطلاع على البيانات المالية والديموجرافية للمنظمات غير الربحية، ومقارنة أدائها بالأعوام السابقة لها.

المساءلة والرقابة

بيّن الحسيني أن المنصة تهدف إلى تمكين كافة أفراد المجتمع من القيام بدور المساءلة والرقابة تجاه هذه المنظمات، وإتاحة الفرصة لمراكز الدراسات والباحثين للحصول على معلومات شاملة حول القطاع غير الربحي، وأدائه بشكل مستمر.

‫حوكمة المنظمات‬

لفت المدير العام للإشراف والحوكمة المكلف في وزارة التنمية الاجتماعية، إلى أن حوكمة المنظمات غير الربحية تتمثل في معيار السلامة المالية، والشفافية والإفصاح، والامتثال والالتزام.

محاور المنتدى

منع الفساد بتحسين إجراءات الحوكمة

الحد من مخاطر الفساد في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي

تعزيز النزاهة برفع مستوى الوعي المجتمعي

بناء الشراكات لمنع الفساد