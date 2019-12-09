رئيس لجنة أهالي البكيرية: الفلسفة الإدارية لأمير القصيم أسهمت في رفع معدلات التنمية

أكد رئيس لجنة أهالي البكيرية المهندس علي بن محمد السويلم، أن منطقة القصيم عامة، ومحافظة البكيرية خاصة، سابقت الزمن وتجاوزت الخطى خلال السنوات الخمس الماضية على جميع الأصعدة، وذلك منذ أن تولي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود إمارة القصيم، فأصبحت المنطقة عصفا ذهنيا من أين يبدأ ومن أين ينتهي؟

رجل الميدان

قال السويلم: لو تحدثنا عن المتابعة الدقيقة والمحاسبة والوقوف على أرض الميدان لوجدت الأمير فيصل بن مشعل، يتجول بسيارته متابعا ومستمعا لكل من يقابله، حتى أطلق عليه أهالي المنطقة رجل الميدان، حيث إنه لولا متابعته الدائمة وفريق العمل الذي يعمل بتوجيهه لما شهدت المنطقة هذه النهضة في هذا الوقت القياسي والزمن المتسارع الذي تشكلت فيه المنطقة وأصبحت ملفتة للأنظار، وكذلك لو تحدثنا عن المشاريع التنموية التي شهدتها المنطقة، فهناك مشاريع تنموية واستثمارات كبرى جعلت من القصيم جاذبة لرؤوس الأموال، لما تشهده من حراك اقتصادي طوال العام.

نمو في جميع المجالات

ففي محافظة البكيرية، وفقا للسويلم، توجد العديد من المهرجانات التي رعاها الأمير فيصل بن مشعل، وحققت نجاحات عالية، وهي في الأساس تعد من مبادراته، حتى امتدت المهرجانات المختلفة التي استفاد منها أبناء المنطقة إلى المحافظات والقرى، مشيرا إلى أنه بين الفترة والأخرى هناك مشاريع انتهى تنفيذها، وهناك أخرى جارٍ العمل على تنفيذها، فالمنطقة تشهد نموا في جميع المجالات، سواء اقتصادية أو تنموية، وكذلك ثقافية من خلال معرض الكتاب الذي أقيم خلال العامين الماضين، إضافة إلى المجالس الشبابية التي تضمن الشباب والفتيات ومعرفة همومهم ومتطلباتهم، وكذلك جلسة سموه الأسبوعية في قصر التوحيد وفتح المجال ومناقشة ما يصب في مصلحة أبناء وأهالي المنطقة.

Advertisements

تسخير كافة الصعوبات

أوضح رئيس لجنة أهالي البكيرية، أنه تتم خلال الجلسة المفتوحة مناقشة ما يخص الجانب الصحي والتعليمي والأمني والبنى التحتية، مشيرا إلى أن العمل على تسخير كافة الصعوبات وتسهيلها لم يقتصر على مناقشة ما يهم أهالي المنطقة في جلسته الأسبوعية فقط، بل إنه يستقبل كذلك المواطنين في الإمارة ويستمع لهم برحابة صدر ويحل مشاكلهم، ولذا فلسان حال أهالي المنطقة والبكيرية تحديدا يلهج بالدعاء له لما قدمه ويقدمه حتى أجمع الجميع على محبته لقربه من المواطن وتلبية كل ما يحتاجه.

طموح وتطلعات

أضاف السويلم، لقد ازدهرت البكيرية خلال عهد الأمير فيصل بن مشعل في الجوانب الاجتماعية والمشاركات الإنسانية، والتي كان له دور في تسهيلها وتنميتها، وإن ما يقوم به من متابعة وحرص يحقق طموح وتطلعات المواطن، خلال 5 أعوام من النهضة والتقدم في كافة المجالات، فشكرا «رجل الميدان»، شكرا لا تفيك قدرك، ولكنها لسان حال كل رجل وامرأة وطفل ومقيم عاش ويعيش في المنطقة.