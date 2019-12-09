

عرعر 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

عقدت وكالة جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية برئاسة وكيل الجامعة الدكتور فراس بن محمد المدني اليوم الاجتماع التحضيري لإطلاق الاختبار المعياري (Exit Exam)، وذلك في بمقر الجامعة بعرعر بحضور أعضاء اللجنة.

وتخلل الاجتماع مناقشة مراحل تنفيذ الاختبار والاستعداد له والتجهيزات اللازمة لتنفيذه خلال انعقاده وانطلاق مرحلته الأولى في تخصصي الكيمياء واللغة الإنجليزية، ودور ومهام كل جهة حسب اختصاصها فيما يتعلق بتطبيق الاختبار وسير عملية تنفيذه بكل يسر وسهولة.

من جانبه أكد الدكتور المدني ضرورة التعاون وتكامل الجهود بين جميع القطاعات المعنية على المستوى الأكاديمي والتقني لإنجاح انطلاق الاختبار لأهميته في تحديد مستوى كفاية الطلبة وإعطاء تغذية راجعة عن مستواهم المعرفي ودعم عملية تطوير البرامج والخطط الدراسية في ضوء نتائج الاختبار بعد تنفيذه.

// انتهى //

22:08ت م

0337





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اجتماع التحضيري لإطلاق الاختبار المعياري (Exit Exam) بجامعة الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.