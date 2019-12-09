السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل ورثة نورة العبري - رحمها الله - بعد تنازلهم عن حقهم الشرعي



بريدة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، ورثة نورة بنت ناصر العبري - رحمها الله - وهم زوجها عبدالرحمن القزلان وأخوها العميد متقاعد عبدالرحمن بن ناصر العبري وأبنها الأكبر العقيد خالد القزلان ، الذين أعلنوا تنازلهم لوجه الله تعالى عن المتسببين في حادث السير الذي وقع بمنطقة حائل مما أدى إلى وفاتها - رحمها الله -.

وأعرب سموه، عن شكره لهم على ما أبدوه من عفو وصفح ينم عن طيب النفس وكريم الأخلاق ، مؤكداً أن ديننا هو دين التسامح والتعاضد والحث على العفو والصفح عند المقدرة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

// انتهى //

21:52ت م

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