السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس الهندي في ضحايا حريق اندلع في أحد المصانع بنيودلهي



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 9 ديسمبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة".

// انتهى //

21:40ت م

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الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 9 ديسمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات.وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة".// انتهى //21:40ت م0329

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