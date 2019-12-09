السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الهندي في ضحايا حريق اندلع في أحد المصانع بنيودلهي



الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 9 ديسمبر 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

21:39ت م

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الرياض 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 9 ديسمبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات.وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة".// انتهى //21:39ت م0328

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