السعودية اليوم / الدكتور العواد يبحث مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية آفاق التعاون في مجال حقوق الإنسان



باريس 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

بحث معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف فارنو سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين ولا سيما في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع معاليه بكريستوف فارنو في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث استعرض العواد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها المملكة في هذا المجال التي تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان، موضحًا أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات في هذا المجال.

من جانبه، أشاد كريستوف فارنو بالتطورات التي تشهدها المملكة في المجالات كافة ولا سيما في حقوق الإنسان وتمكين المرأة، متطلعًا إلى تعزيز ودعم وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

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21:21ت م

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