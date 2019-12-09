السعودية اليوم / على هامش المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين في جنيف.. اجتماعات مكثفة للهلال الأحمر السعودي



جنيف 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

عقد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم اليوم اجتماعًا مع الأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدكتور جاجان شاباجين، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في جنيف .

وتناول الاجتماع الحرص على تقوية العلاقات بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي وكذلك مع أعضاء الاتحاد الدولي من الجمعيات الوطنية حول العالم، إضافة إلى توحيد الجهود في بناء قدرات الجمعيات الوطنية، والتأكيد على أن الهيئة هي الممثل للاتحاد في المملكة العربية

وتعد هيئة الهلال الأحمر السعودي من أكبر الداعمين للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر .

كما لبي معالي رئيس الهيئة دعوة من الحكومة السويسرية لممثلي الحكومات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمناسبة افتتاح المؤتمر بمشاركة سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل .

وشارك الوفد السعودي برئاسة معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم في اجتماع للجمعيات الوطنية في منطقة آسيا والباسيفيك، إضافة إلى مشاركة الوفد في اجتماع للمنظمة العربية للصليب الأحمر.

وناقش الاجتماع مشروعًا لحماية شارة الهلال الأحمر.

// انتهى //

21:19ت م

0317



جنيف 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واسعقد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم اليوم اجتماعًا مع الأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدكتور جاجان شاباجين، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في جنيف .وتناول الاجتماع الحرص على تقوية العلاقات بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي وكذلك مع أعضاء الاتحاد الدولي من الجمعيات الوطنية حول العالم، إضافة إلى توحيد الجهود في بناء قدرات الجمعيات الوطنية، والتأكيد على أن الهيئة هي الممثل للاتحاد في المملكة العربية السعودية وتعد هيئة الهلال الأحمر السعودي من أكبر الداعمين للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر .كما لبي معالي رئيس الهيئة دعوة من الحكومة السويسرية لممثلي الحكومات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمناسبة افتتاح المؤتمر بمشاركة سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل .وشارك الوفد السعودي برئاسة معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم في اجتماع للجمعيات الوطنية في منطقة آسيا والباسيفيك، إضافة إلى مشاركة الوفد في اجتماع للمنظمة العربية للصليب الأحمر.وناقش الاجتماع مشروعًا لحماية شارة الهلال الأحمر.// انتهى //21:19ت م0317

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