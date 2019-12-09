السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يزور الدكتور البشري



سكاكا 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم معالي الدكتور إسماعيل بن محمد البشري بمقر إقامته بالمدينة الجامعية، بمناسبة انتهاء فترة عمله مديراً لجامعة الجوف.

ونوه سمو نائب أمير منطقة الجوف بجهود معاليه التي قدمها للجامعة طيلة فترة عمله مديراً لها على مدى ثمان سنوات، مشيراً سموه إلى الخبرة الأكاديمية الفذة التي امتلكها الدكتور البشري بجانب خبرته الإدارية التي استفادت منها منطقة الجوف، وسخرها خدمة للجامعة، متمنياً سموه للبشري التوفيق والسداد .

وفي نهاية اللقاء تسلم سموه مجموعة من إصدارات معالي الدكتور إسماعيل البشري، معرباً معاليه عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف على ما عبر عنه من مشاعر طيبة، مؤكداً أنه في خدمة دينه ووطنه وقيادته في جميع الأوقات.

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21:11ت م

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