السعودية اليوم / الجامعة العربية تدعو في اليوم العالمي لحقوق الإنسان لبناء قدرات الشباب وإشراكهم في الحياة العامة



القاهرة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

أكدت الجامعة العربية أهمية بناء قدرات الشباب، وإشراكهم في الحياة العامة، وتعزيز إسهاماتهم الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية إلى رفع وعي الشباب بأهمية حقوق الإنسان، وتعظيم الاستفادة من أفكارهم ومرئياتهم في إطار جهد تثقيفي وتوعوي وتنموي.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة - في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان - :" إن الشباب يُعدّ مدافعاً عن حقوق الإنسان ومصدر إلهام لمستقبل أفضل في مقدمة اهتمامات فعاليات يوم حقوق الإنسان العالمي لهذا العام".

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20:04ت م

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