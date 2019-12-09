السعودية اليوم / نائب وزير الصحة يتفقد مرافق (الصحة) في المدينة المنورة

المدينة المنورة 12 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 09 ديسمبر 2019 م واس

قام معالي نائب وزير الصحة فهد الجلاجل بزيارة تفقدية أمس لمرافق الصحة في منطقة المدينة المنورة، واطلع على سير العمل فيها وماتقدمه من خدمات للأهالي والزوار والمعتمرين.

وقد بدأت الجولة بزيارة مستشفى المدينة العام الذي يبعد عن الحرم النبوي 4 كم، حيث اطلع على مرافق المستشفى والخدمات الطبية المقدمة ومراحل تشغيله. وتجهيزاته المتقدمة، وما يتميز به الموقع بالمختبر الآلي الأكبر على مستوى المنطقة الذي يعتمد على فحص العينات آلياً دون تدخل بشري مما يسهم في تحسين دقة النتائج وفحص أكبر عدد ممكن من العينات في وقت قياسي.

بعد ذلك توجه معالي نائب وزير الصحة إلى مستشفى الملك فهد واطلع على سير العمل في أقسام المستشفى ، والتقى عددًا من المرضى والمراجعين .

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من جهة ثانية تفقّد مراكز الرعاية الصحية الأولية التي أوشكت على الافتتاح بعد ترميمها وتطويرها حيث زار معاليه مركز صحي الشهداء ، ومركز صحي قباء.

// انتهى //

20:01ت م

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