شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية :الموازنة أكدت متانة الاقتصاد وتوسع الآفاق وفاقت التوقعات والان نبدء بالتفاصيل

* رفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين

* منهج المملكة الأفعال تسبق الأقوال

* على الجميع العمل نحو تحقيق أهداف الموازنة والحرص على رفع كفاءة الإنفاق وضبط النفقات

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيسمجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي ١٤٤١ /١٤٤٢ هـ، كما رفع سموه الشكروالعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على التوجيه الكريم باستمرار صرف بدل غلاءالمعيشة، مبيناً أن ذلك تجسيد لاهتمام المقام الكريم وحرصه على أبناءه المواطنين، مثمناً ارتفاع مستوى الانفاق من أجلتحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ونوه سموه بالنتائج الإيجابية التي تحققت في ميزانية العام المنصرم، مؤكدًا أن الأرقام الإيجابية التي حققتها ميزانية العامالماضي، والتوقعات الإيجابية لموازنة العام المقبل، تأكيد للنظرة الثاقبة وبعد النظر لسيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظهالله- والذي تجسد بتوجيهاته الكريمة بتحديث قواعد وأطر إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق والحد من الهدر.

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وأضاف سموه "حقق اقتصاد المملكة في الأعوام الخمس الأخيرة قفزات نوعية، وتجاوز في هذه الأعوام تحديات عديدة،وأثبتت هذه النجاحات قدرة اقتصاد المملكة، وما يتمتع به من مقومات للتوسع، وفتح الآفاق، والانتقال من محدودية الفرص،إلى تنوعها وجاذبيتها، وكان محصلة تلك الجهود تقدمٌ على كافة المؤشرات الدولية المعتبرة، وارتفاع تنافسية اقتصاد المملكةعلى كافة المستويات".

مبيناً سموه "في هذا العام شهدنا أحداثاً اقتصادية متنوعة، يأتي في مقدمتها نجاح عملية طرح أكبر شركة لإنتاج الزيت فيالعالم، إلى تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين، في تأكيد على أن الحصاد لا يأتي إلا بعد الجهد، وقد بذلت قيادة المملكةجهوداً حثيثة من أجل تحقيق هذه التطلعات، وتأكيد أن المملكة عازمةٌ على مواصلة النجاحات، وتخطي العقبات، وتجاوزالصعوبات، وقائمة أولويات قيادتها وشعبها تضع الأفعال قبل الأقوال، لتثبت الأفعال أن طموحنا عنان السماء، وغايتنا التطوروالنماء، ورؤيتنا الخير والعطاء، لبلدنا، ثم للعالم".

مردفاً سموه "تتواصل الاعتمادات لتنمية الانسان السعودي، والاهتمام بصحته، وتوفير المسكن، وغيرها من متطلبات الحياة،في شاهدٍ من الشواهد الكثيرة على أن قيادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، جعلتالإنسان السعودي في رأس قائمة الأولويات والاهتمامات، ولا زالت هذه الدولة وستظل بمشيئة الله متمسكةً بهذه الأولوية، ولنتتوانى بمشيئة الله عن بذل كل الجهود في أن يظل الإنسان السعودي ينعم بالسعادة، في بلدٍ عنوانه السعادة".

مختتماً سموه تصريحه بالتذكير بواجب الجميع نحو تحقيق أهداف الموازنة، ورفع كفاءة الانفاق، والحد من الهدر، والتعاون معالأجهزة الرقابية فيما كلفت به من أعمال، راجياً المولى العلي القدير أن يبارك في هذه الموازنة.