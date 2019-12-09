وزير المالية : لا نية لرفع ضريبة القيمة المضافة

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أنه لا نية لرفع ضريبة القيمة المضافة.

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وقال الجدعان في تصريحات إلى “الإخبارية”، مساء اليوم الاثنين: لا نأخذ تعليمات من صندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن ميزانية 2020 التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار الجدعان إلى أن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ833 مليار ريال، وبعجز مقدر بنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).

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