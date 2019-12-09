شكرا لقرائتكم خبر عن 556 مليون ريال إيرادات يومية من الضرائب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن المصباحي (جدة)

قدرت وزارة المالية، إيرادات الضرائب لعام 2019 أن تصل إلى 203 مليارات ريال (بمتوسط إيرادات قيمتها 556.16 مليون ريال يومياً)، بارتفاع ملحوظ تبلغ نسبته 20.5% مقارنة بالعام الماضي 2018، بارتفاع نسبته 10.5% مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2019.

وبينت الوزارة أن الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بلغت نحو 16 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الضرائب على السلع والخدمات نحو 141 مليار ريال، بارتفاع نسبته 22.2% مقارنة بعام 2018، ويعود ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ عدد من المبادرات.

وأوضحت وزارة المالية أن إيرادات الضرائب على السلع والخدمات من التوقع أن ترتفع 6.5% عن المقدر في الميزانية بسبب تسويات قطاع الاتصالات في 2019.

وبلغت قيمة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) 17 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.2% مقارنة بالعام السابق، وبارتفاع 1% عن المقدر في الميزانية، تزامناً مع زيادة الواردات السلعية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.4%، وبلغت قيمة إيرادات الزكاة المصنفة ضمن بند «ضرائب أخرى» 29 مليار ريال، بارتفاع نسبته 55% عن المقدر في الميزانية.