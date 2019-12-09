شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم الأعلى استحواذاً على مصروفات الميزانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن المصباحي (جدة)

كشفت وزارة المالية أن التعليم استحوذ على الإنفاق الرئيسي في موازنة 2020، وكذلك في ميزانية 2019، إذ سيتم تخصيص 193 مليار ريال لصرفها في قطاع التعليم في موازنة العام القادم، تعادل نسبتها 18.92% من إجمالي الإنفاق المتوقع على القطاعات، وجاء في المرتبة الثانية القطاع العسكري باستحواذه على 182 مليار ريال، تعادل نسبتها 17.84% من إجمالي النفقات، وفي ميزانية 2019 استحوذ قطاع التعليم على 202 مليار ريال كأعلى القطاعات استحواذا للنفقات، ثم العسكري بقيمة 189 مليار ريال.

وفيما يختص ببقية القطاعات، فقد تم تخصيص 167 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية، و141 مليار ريال خصصت للبنود العامة (بارتفاع نسبته 15.9% عن ميزانية 2019)، التي تتضمن النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ونفقات التمويل، ومخصص حساب الموازنة، والمساهمات في المنظمات الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية، والإعانات، ومخصصات الطوارئ، ثم قطاع الأمن والمناطق الإدارية بتخصيص 102 مليار ريال له، وجاء قطاع «الموارد الاقتصادية» خلفه بتخصيص 98 مليار ريال، ثم التجهيزات الأساسية والنقل إذ خصص لها 56 مليار ريال، و54 ملياراً خصصت للخدمات البلدية، و28 مليار ريال للإدارة العامة.