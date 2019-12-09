شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القنفذة» يحقق في اعتداء طالب على معلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

وجه مدير تعليم محافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في اعتداء طالب على معلم في إحدى المدارس.

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وقال المتحدث باسم تعليم القنفذة محمد المرحبي لـ«الخليج 365»، إنه تم تشكيل لجنة لمباشرة التحقيقات اليوم (الثلاثاء) لمعرفة ملابسات الحادث، نافياً أن يكون هناك خلافات سابقة بين المعلم والطالب حسب ما يتداول في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدرت إدارة تعليم القنفذة بياناً، أكدت فيه تنازل المعلم عن الطالب، مبينة أن الاعتداء تم من طالب مرحلة ثانوية على معلمه أثناء الإشراف اليومي.

وبينت أن مدير التعليم اطمأن في اتصال هاتفي على صحة المعلم، مؤكداً أن كافة الإجراءات ستتخذ لحفظ حقه لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.