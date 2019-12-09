شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القنفذة» يحقق في اعتداء طالب على معلم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)
وجه مدير تعليم محافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في اعتداء طالب على معلم في إحدى المدارس.
وقال المتحدث باسم تعليم القنفذة محمد المرحبي لـ«الخليج 365»، إنه تم تشكيل لجنة لمباشرة التحقيقات اليوم (الثلاثاء) لمعرفة ملابسات الحادث، نافياً أن يكون هناك خلافات سابقة بين المعلم والطالب حسب ما يتداول في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأصدرت إدارة تعليم القنفذة بياناً، أكدت فيه تنازل المعلم عن الطالب، مبينة أن الاعتداء تم من طالب مرحلة ثانوية على معلمه أثناء الإشراف اليومي.
وبينت أن مدير التعليم اطمأن في اتصال هاتفي على صحة المعلم، مؤكداً أن كافة الإجراءات ستتخذ لحفظ حقه لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم القنفذة» يحقق في اعتداء طالب على معلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.