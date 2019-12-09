نائب أمير مكة يدشن منصة تمويل وقف جامعة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف جامعة جدة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس منصة التمويل للوقف، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس نظار أوقاف الجامعة، بحضور مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، وأعضاء مجلس نظارة الوقف.

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وناقش الاجتماع الأهداف الرامية لتأمين موارد مستقبلية مستدامة لكافة المجالات التعليمية والبحثية والطبية للجامعة التي تسعى لجلب الدعم لبناء وتطوير وإدارة أوقاف الجامعة وتنمية إيراداتها، إضافة إلى بناء وتأهيل فريق عمل الوقف، بجانب توفير فرص استثمارية مشجعة، وإتاحة الفرصة النوعية للراغبين في أعمال الخير.

وبحسب العرض فإن الوقف يهدف إلى بناء الشراكات الداعمة، وتمويل البحث العلمي والطبي، ودعم الباحثين والمراكز البحثية داخل وخارج الجامعة ورعاية الطلاب الموهوبين والنابغين وتنمية قدراتهم واستقطابهم، كذلك توفير خدمات طبية للمجتمع، وتقديم المعونات للأشخاص ذوي الإعاقة من طلاب الجامعة.

وتطرق الاجتماع إلى المسارات الوقفية لأوقاف جامعة جدة، والتي تشمل الوقف الطبي والاجتماعي والإبداعي والعلمي.