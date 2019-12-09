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محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عن ذلك من وفيات. وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - عن أحر التعازي وصادق المواساة".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رئيس الهند رام ناث كوفيند ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الهندي في ضحايا حريق اندلع بأحد المصانع بنيودلهيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-09
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عن ذلك من وفيات. وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - عن أحر التعازي وصادق المواساة".
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
09:57 PM
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:03 PM
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، إثر الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق بأحد المصانع في العاصمة نيودلهي، وما نتج عن ذلك من وفيات. وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - عن أحر التعازي وصادق المواساة".
، خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الهندي في ضحايا حريق اندلع بأحد المصانع بنيودلهي ،
المصدر : الخليج 365
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