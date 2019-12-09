محمد بن مسعود - الدمام - تعرَّف على المخصصات المعتمدة للقطاعات الحكومية في ميزانية 2020 عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-12-09 نشرت وزارة المالية "إنفوغرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال. 09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 08:52 PM Advertisements نشرت وزارة المالية "إنفوغرافيك" توضيحيًّا، يبيِّن المخصصات المعتمدة لمختلف القطاعات الحكومية في ميزانية العام المالي القادم 2020م، التي بلغ إجمالي الإنفاق فيها 1.020 مليار ريال. ، تعرَّف على المخصصات المعتمدة للقطاعات الحكومية في ميزانية 2020 ،

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