السعودية تعلن عن ميزانيتها لعام 2020 بمبلغ 272 مليار دولار

الإثنين 9 ديسمبر 2019

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، عن إقرارها الميزانية العامة للدولة للعام الجديد 2020م ، بقيمة 1.02 تريليون ريال اي مايعادل (272 مليار دولار).



وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في كلمته في جلسة مجلس الوزراء، ونشرته وكالة الانباء السعودية "إن الإنفاق في 2020 من المتوقع أن يبلغ 1.02 تريليون ريال مقارنة مع توقعات عند 1.048 تريليون ريال في 2019".

واضاف "إن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرص المملكة على استكمال تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعد هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان".

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وقدرت الإنفاق في الميزانية بمبلغ تريليون وعشرين مليار ريال، فيما قدرت الإيرادات بمبلغ ثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليار ريال.

وأوضح مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للعام 2020م أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،بان عجز الموازنة قدر بمبلغ مائة وسبعة وثمانين مليار ريال .

وشدد المرسوم على ان تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

وقدر إجمالي الإنفاق المتوقع 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار ،والعجز المتوقع في الميزانية 187 مليار ريال أو 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ،والدين العام 754 مليار ريال أو 26 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي،وإجمالي إيرادات متوقعة 833 مليار ريال، والإيرادات المتوقعة 917 مليار ريال.