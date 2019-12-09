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القبض على صقارين دخلوا منطقة عسكرية بالحفر لصيد الحبارى
محامٍ كشف لـ"متابعات الخليج 365" العقوبة المتوقعة عليهم
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
كشفت مصادر أنه تم القبض على عدد من الصقارين، بعد دخولهم أحد المواقع العسكرية بالقرب من محافظة حفر الباطن؛ بهدف القنص بعد أن رُوج بوجود طيور الحبارى بكثرة دخل المحمية العسكرية.
وقال المحامي محمد الحميداني في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه وفقًا لنظام حماية المرافق العامة يعاقب من دخلها بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر أن قيادة القوات البرية بالمنطقة الشمالية حذرت في وقت سابق من الاقتراب من مواقع الرماية العسكرية.
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