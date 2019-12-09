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لقطات للجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان

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2019-12-09

لقطات للجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان

في قصر اليمامة وشهدت حضور ولي العهد وأعضاء المجلس

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.

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ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها “تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي”.

وأكد الملك سلمان عزم حكومة المملكة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وبلغت الإيرادات في الميزانية العامة للدولة 2020، 833 مليار ريال، فيما بلغت النفقات تريليون و20 مليار ريال، بنسبة عجز قدرها 137 مليار ريال.

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