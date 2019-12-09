- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تخصيص 182 مليار ريال للقطاع العسكري في ميزانية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تخصيص 182 مليار ريال للقطاع العسكري في ميزانية 2020
تخصيص مبلغ 193 مليار ريال لقطاع التعليم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أنه تم تخصيص مبلغ 167 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، ولقطاع التعليم 193 مليار ريال، في ميزانية 2020.
وأضاف الجدعان أنه تم تخصيص 182 مليار ريال للقطاع العسكري، وتخصيص 102 مليار ريال لقطاع الأمن والمناطق الإدارية.
وتم أيضًا تخصيص 98 مليار ريال لقطاع الموارد الاقتصادية في ميزانية 2020.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص 182 مليار ريال للقطاع العسكري في ميزانية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.