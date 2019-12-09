تخصيص 182 مليار ريال للقطاع العسكري في ميزانية 2020

2019-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أنه تم تخصيص مبلغ 167 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، ولقطاع التعليم 193 مليار ريال، في ميزانية 2020.

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وأضاف الجدعان أنه تم تخصيص 182 مليار ريال للقطاع العسكري، وتخصيص 102 مليار ريال لقطاع الأمن والمناطق الإدارية.

وتم أيضًا تخصيص 98 مليار ريال لقطاع الموارد الاقتصادية في ميزانية 2020.

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