شكرا لقرائتكم 18 وزيرًا ومسؤولًا يناقشون ميزانية 2020 غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-09 18 وزيرًا ومسؤولًا يناقشون ميزانية 2020 غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض تطلق وزارة المالية فعاليات ملتقى ميزانية 2020 غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر، في تمام التاسعة صباحًا بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض. وستناقش الجلسة الأولى مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي، فيما خصصت الجلسة الثانية لبحث مستقبل الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين. Advertisements وستتناول الجلسة الثالثة البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على الاقتصاد، بينما ستكون ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة محور الجلسة الرابعة، وسيتم تخصيص الجلسة الخامسة لمناقشة منظومة الخدمات الأساسية. ويمكن معرفة المزيد عن جدول الأعمال من خلال الرابط التالي: (هنا). شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 18 وزيرًا ومسؤولًا يناقشون ميزانية 2020 غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.