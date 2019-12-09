شكرا لقرائتكم بالأسماء.. تثبيت ١٢٠ على بند الرواتب المقطوعة برئاسة الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ترسيم (١٢٠) من المؤقتين الموسميين على بند الرواتب المقطوعة 105، وذلك بعد توجيه معاليه بتشكيل لجنة تُعنى بدراسة وبحث إجراءات تعيين الموظفين المؤقتين على وظائفهم الجديدة بعد إجراء المقابلات لهم ودراسة مؤهلاتهم وقدراتهم بالتوازي مع احتياجات الرئاسة. وهم على النحو التالي : 1- وافي بن نقى بريك القرشي مكتب الرئيس العام 2- حمد بن حسان الرحيلي مكتب الرئيس العام 3- عمر بن خالد حميد العميري الهيئة الاستشارية 4- عبدالرحمن بن أحمد العجلان الهيئة الاستشارية 5- غسان بن مشهور عبدالله الشريف الإدارة العامة للموارد البشرية 6- عبداللطيف بن جابر عوض العتيبي الادارة العامة للموارد البشرية 7- عبدالرحمن بن علي علي مجرشي الادارة العامة للموارد البشرية 8- أمجد بن ضيف الله علي المالكي الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية 9- محمد بن عبداللطيف محمد القناوي الادارة العامة للشؤون المالية والإدارية 10- سامي بن عبدالقادر طاهر برناوي الادارة العامة للشؤون المالية والإدارية 11- مبارك بن حسن هامل الأنصاري مكتبة المسجد الحرام 12- عبدالسلام بن عبدالمعين حميد النمري مكتبة الحرم المكي الشريف 13- ناصر بن عياد بن هوصان العتيبي مكتبة الحرم المكي الشريف 14- نوير عطيه الله رجاء الفهمي معهد الحرم المكي النسائي 15- موضي زميم شداد الفهمي معهد الحرم المكي النسائي 16- عبدالمجيد بن خالد عبدالكريم مددين معهد الحرم المكي الشريف 17- فهد بن فلحان دوارج القرشي المركز الإعلامي 18- مهند بن مقبول بكر الجميعي المركز الاعلامي 19- عامر بن عبدالرحمن مسلم الحازمي مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة 20- رايد بن مرزوق جبار المطيري كلية الحرام المكي الشريف 21- تركي بن فهد شداد المطيري العلاقات العامة بالمسجد الحرام 22- مشاري بن معتوق مطلق اللحياني العلاقات العامة بالمسجد الحرام 23- فيصل بن خالد عبدالله الشهري العلاقات العامة 24- نايف بن سعود براك العتيبي سقيا زمزم 25- فوزي بن عويض الله عريمط الهذلي سقيا زمزم 26- وجدي بن ماطر مطير الحربي ساحات الحرم المكي 27- عبدالله بن مصلح سعد الهذلي ساحات الحرم المكي 28- مسلط مشرع مسلط البقمي ساحات الحرم المكي 29- عبدالله بن أحمد عبدالله المالكي خدمات المستفيدين 30- وليد بن خالد مساعد الحربي خدمات التنقل بالمسجد الحرام 31- محمد بن أحمد غزيز المالكي خدمات التنقل بالمسجد الحرام 32- محمود عمر محمد سندي تطهير وسجاد المسجد الحرام 33- عبدالله شنبر حصيني الندوي تطهير وسجاد المسجد الحرام 34- أحمد بن صالح عبدالرحمن الجابري تطهير وسجاد المسجد الحرام 35- عامر بن عايض عويمر القرشي تطهير وسجاد المسجد الحرام 36- نايف بن ناصر سالم البواردي تطهير وسجاد المسجد الحرام 37- احمد محمد ابراهيم الشمراني التشغيل والصيانة 38- سالم بن عبدالله سالم بادغيش التخطيط الاستراتيجي 39- حسين بن نبيل حسين حداد الإعلام والاتصال 40- إبراهيم بن القحمي احمد مغربي الاعلام والاتصال 41- سعود بن سعيد فرج الدعدي إدارة معالجة الظواهر السلبية 42- سلطان سالم خيرات الهاشمي الامير إدارة شؤون التطويف 43- حواء خالد عبدالمجيد هوساوي إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات 45- عواطف محمد احمد عبدالله إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات 46- نور عبدالله عمر المولد إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات 47- صفاء عبدالله منصور البركاتي إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات 48- فاتن بنت محمد الصاعدي إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات 49- حصة سليم سلمي الصاعدي إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات 50- فيصل بن محسين محمد الحسني إدارة الهيئة المسجد الحرام 51- عزام أحمد عابد العويبدي إدارة الهيئة المسجد الحرام 52- بندر بن فايز مصيبيح البقمي إدارة الهيئة المسجد الحرام 53- مؤيد صالح محمد المقبول إدارة الممرات 54- ناشي عبدالله ناشي الهذلي إدارة الممرات 55- هاني معتوق صليح العميري إدارة الممرات 56- صخر فارع سريج الفهمي إدارة الممرات 57- عبدالله بن عبدالرحيم فهد الذبياني إدارة المصاحف والكتب 58- حسين نزار مصطفى باز الإدارة العامة لمشروع سقيا زمزم 59- خالد بن عبدالله عبيد الأحمدي الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة 60- مالك بن سعد عباس الذبياني الإدارة العامة للمشاريع 61- عبدالرحمن سعد محمد الغامدي الادارة العامة للمشاريع Advertisements 62- فيصل عبدالله منصور القرشي الادارة العامة للمشاريع 63- حاتم بن كامل علي العيدي الإدارة العامة للمراسم والتشريفات بمكتب الرئيس العام 64- عبدالعزيز بن محمد سيداحمد عليم الدي الإدارة العامة للمتابعة 65- محمد بن بركات بريك السويهري الإدارة العامة للمتابعة 66- جهاد بن سعود سعيد السريحي الإدارة العامة للمتابعة 67- أنس بن عبدالله الشهري الإدارة العامة للمتابعة 68- منذر أحمد نيابا واجد الإدارة العامة للغات والترجمة 69- على بن فؤاد عبدالله باسكران الإدارة العامة للغات والترجمة 70- صفوان بن فايز صلاح الخطابي الادارة العامة للغات والترجمة 71- سعادة سعود منور الهذلي الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال 72-حفصه علي محمود برناوي الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية 73- خلود سليمان عطيه القرشي الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية 74- فائزه احمد سعيد الامير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية 75-بلقاسم بن عبدالله عبدالعزيز البركاتي الإدارة العامة للدارسات والأبحاث الهندسية 76- مشاري بن سعد سعدي الثقفي الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية 77- ماجد بن سعود فرج العميري الإدارة العامة للتوسعة الشمالية 78-خالد بن أحمد عيضة الهذلي الإدارة العامة للتشغيل والصيانة 79- ماجد بن عبدالله احمد القحطاني الإدارة العامة للتشغيل والصيانة 80- عبدالرحمن بن خالد عبدالله العفيف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة حمود بن حماد محمد الشريف الإدارة العامة للإشراف الميداني 81.سليمان بن حسن علي المحمودي إدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين 82.مهنا بن عبدالله دخيل الله الغامدي الإدارة العامة لتقنية المعلومات 83.عاصم بن صلاح صالح مبارك الإدارة العامة لتقنية المعلومات 84.حسن بن مطر سعيد الزهراني الادارة العامة لتقنية المعلومات 85.خالد بن مسفر المطرفي الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام 86.عبدالآله بن إبراهيم عبدالعزيز الخرعان الادارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام 87.مسفر حماد حامد المالكي إدارة الحشود بالمسجد الحرام 88.باسم عبدالقادر محمد المسعودي إدارة الحركة 89.مهند بن عبدالهادي عبدالرحمن المالكي إدارة الحج والعمرة 90.خالد بن عبيد مسلط البقمي إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام 91.بدر بن خالد العبدلي إدارة الأمن بالمسجد الحرام 92.مسلم بن حسن اللحياني إدارة الأمن بالمسجد الحرام 93.عبدالعزيز بن عبدالمحسن سعيد الغامدي إدارة الأمن بالمرافق الخارجية 94.ياسر بن موسى عبيدالله الحربي إدارة الاشخاص ذوي الإعاقة 95.نوره عبدالله امان بن عمر إدارة الأبواب النسائية 96.حنان عوجة حمدي الصبحي إدارة الأبواب النسائية 97.سويده ابراهيم يعقوب هوساوي إدارة الأبواب النسائية 98.نبيلة صالح محمد سادس إدارة الأبواب النسائية 99.فادية فيصل سالم فتيني إدارة الأبواب النسائية 100.حنان علي اسماعيل كمبيجي إدارة الأبواب النسائية 101.هاديه ابراهيم عمر هوساوي إدارة الأبواب النسائية 102.جمال بن جمعان معلا الصاعدي أبواب المسجد الحرام 103.ثامر بن حسين علي اليماني أبواب المسجد الحرام 104.بندر بن سعيد علي الغامدي أبواب المسجد الحرام 105.بدر بن علي غالب الجعيد أبواب المسجد الحرام 106.مروان بن سالم صلاح محفوظ أبواب المسجد الحرام 107.محسن بن مانع منيع الهذلي أبواب المسجد الحرام 108.محمد بن عبدالله محمد مظفر أبواب المسجد الحرام 109.تركي بن عبيدالله عبدالله الدعدي أبواب المسجد الحرام 110.إبراهيم بن عبده جابر زيدي أبواب المسجد الحرام 111.سلطان بن سليم مطيلق المسعودي أبواب المسجد الحرام 112.أحمد بن حسن محمد اللباسي أبواب المسجد الحرام 113.خالد خلف عبدالله المولد أبواب المسجد الحرام 114.أحمد عطيه زايد القرشي أبواب المسجد الحرام 115.هاني مهجي باخت السعيدي أبواب المسجد الحرام 116.محمد عبدالله هنود اللحياني أبواب المسجد الحرام 117.فارس بن طارق عبدالله المورعي وحدة الاتفاقيات والشراكات 118.فهد بن أحمد الصاعدي وحدة الطوارئ 119.وليد بن خالد عبدربه المالكي وحدة الجنائز 120.حسان بن حمدان السلمي النادي الاجتماعي وقدم الرئيس العام شكره الجزيل لولاة الأمر – حفظهم الله – على دعمهم للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. من جهتهم عبر موظفو البنود عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام على هذه الثقة الغالية، مؤكدين أن ما يلقونه من دعم ومؤازرة من معاليه يشجعهم على بذل المزيد في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. شارك الخبر

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