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2019-12-09 الملك سلمان يوجه بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020 متابعات الخليج 365 - الرياض وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020.

وقال خادم الحرمين في كلمته أثناء اعتماد ميزانية 2020: وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020 .. كما وجهنا الوزراء والمسؤولين بالالتزام بتنفيذ ماتضمنته الميزانية الجديدة من برامج تنموية.

وبلغت الإيرادات في الميزانية العامة للدولة 2020، 833 مليار ريال فيما بلغت النفقات تريليون و20 مليار ريال بنسبة عجز قدرها : 137 مليار ريال. شارك الخبر







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