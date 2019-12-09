شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية: الميزانية تدل على متانة وتميز اقتصاد المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان التهنئة والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441/1442.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن ميزانية الدولة لهذا العام "تضمنت أهدافاً تنموية واقتصادية مباركة تستهدف ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة من تحقيق الخير العميم والنماء الدائم للوطن والمواطن في شتى المجالات".

وقال الحمدان: «إن صدور الميزانية لهذا العام بمعدلات إنفاق عالية يدل على متانة وتميز اقتصاد المملكة، وكفاءة عالية في تطورها الاقتصادي والتنموي، وذلك بفضل ما توليه القيادة الحكيمة من توجه سديد ورغبة تطاول عنان السماء لدعم برامج إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، وتنفيذ إستراتيجيات التحول الكبرى التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، التي تعتمد على سياق إستراتيجي دائم، وهو اعتبار المواطن السعودي هو المستفيد الرئيسي من خطط التنمية المختلفة المنفذة على أرض الواقع، والعنصر الفعال في تنفيذ عجلة التنمية في الوطن، وتحقيق غاياتها المأمولة».