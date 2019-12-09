شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القنفذة» يصدر بيانا حول اعتداء طالب على معلمه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القنفذة)

أوضحت إدارة تعليم القنفذة في بيان لها عبر حسابها في «تويتر» أنها شكلت لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي، حيث ستتولى التحقيق في القضية.

واطمأن مدير التعليم في اتصال هاتفي على المعلم، مؤكدا حرصه على أن كافة الإجراءات ستتخذ لحفظ حق المعلم وعدم تكرار مثل هذه الواقعة، علما أن المعلم تنازل عن الطالب بعد الحادثة مباشرة بوجود ولي أمر الطالب.