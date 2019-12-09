شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مبادرة في 9 مسارات لتطوير خدمات المعوقين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

في وقت طرح منسوبو جمعية الأطفال المعوقين، أكثر من 300 مبادرة للانطلاق في 9 مسارات تستهدف تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة، تعهد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن تكون الجمعية رائدة في أعمالها حائزةً ثقةَ مجتمعها وعاملة باحترافية لصالح المستفيدين من خدماتها، مبيناً أن هناك الكثير من البرامج القادمة التي ستعود بالخير على الجمعية ومنتسبيها والمستفيدين من خدماتها على الأصعدة كافة.

وأعلن لدى رعايته في الرياض اليوم (الاثنين) اللقاء المفتوح الذي نظمته الجمعية لمناقشة خطط تطوير برامجها وخدماتها، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وفي مقدمتهم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتمدت جمعية الأطفال المعوقين ضمن مؤسسات النفع العام، ما يمكّن الجمعية من تحقيق قفزات نوعية في أدائها واستثماراتها وتحقيق مردود مالي من خدماتها.

وقال إن رصيد خبرات الجمعية على صعيد العمل الإداري والخدمي، وحرصها على تحديث أدواتها أسهم في تعظيم الاستفادة من خدماتها التأهيلية عبر مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مبيناً أن دعم خادم الحرمين الشريفين لهذه الجمعية وغيرها من جمعيات الوطن يحتم عليها العمل بكل تميز لبلوغ الغايات المنشودة.

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وشدد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على أهمية أن تحافظ الجمعية على سمعتها الرصينة والراسخة والتي بنتها طوال تاريخها، وعلى برنامجها التدقيق في إنفاق مواردها المالية والذي حاز نسبة 100% في تقييم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كمؤسسة محققة للحوكمة والإفصاح.

ولفت إلى أن ريادة جمعية الأطفال المعوقين في مجال العمل الخيري، يحتم عليها أن تظل نموذجاً وطنياً مشرفاً، ومتطوراً يعكس دورها البارز، كرافد حيوي في حركة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعلى هامش اللقاء، دشن الأمير سلطان بن سلمان منصة المتجر الإلكتروني للجمعية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات مع الشركاء من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وامتداداً لنهج الجمعية في إرساء قواعد العمل المؤسسي بالاستفادة من التقنيات الحديثة، واستمراراً لحرصها على تطبيق معايير الحوكمة المالية والإدارية.