الإطاحة بـ5067 متورطا بتهريب وترويج المخدرات خلال 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بـ5067 متهما من 32 جنسية مختلفة، لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي 1441.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العقيد عبدالعزيز كدسة أن ذلك يأتي ضمن مهام الجهات الأمنية للتصدي لمحاولات تهريب وترويج المخدرات، ومتابعتها لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة، مبينا أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بالوسائل كافة، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة كافة، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية لإحباطها وتعقب المتورطين فيها.