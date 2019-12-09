استبعاد عمالة بلا شهادات صحية في منشآت غذائية جنوب مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استبعدت حملة رقابية نفذتها بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة عمالة لا تحمل شهادات صحية، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وذلك ضمن أعمال البلدية في إحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية.

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من جهة ثانية رفعت بلدية الغزة الفرعية مخلفات البناء ونواتج الحفر الواقعة، وجرى نقلها للمرمى العام، وذلك ضمن مبادرة «مكة بلا مخلفات بناء» التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات بمكة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أكرم الحربي، أنه جرى رفع 580 طنا من مخلفات البناء داخل نطاق الأحياء السكنية، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بتوفير حاويات لرفع المخلفات الإنشائية وترحيلها إلى المردم المعتمد من قبل الأمانة، والتقيد بإصدار تراخيص الإنشاء والترميم.

وأكد أن البلدية تعمل على تفعيل الدور الرقابي من خلال المراقبين الميدانيين الذي يعملون على رصد مخالفات البناء، والقيام بتطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات البلدية على كل مخالف.