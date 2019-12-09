تحديث تطبيق الجوازات على الأجهزة الذكية يدعم العربية والإنجليزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت المديرية العامة للجوازات أن الإصدار الحديث لتطبيق «الجوازات» على الأجهزة الذكية يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الالكترونية المتعددة.

وأفادت «الجوازات» بأن التطبيق يمكن المستفيدين من الدخول لبوابة وزارة الداخلية للخدمات الالكترونية «أبشر» وبوابة «مقيم» والاستفادة من خدماتها الالكترونية، وكذلك التعرف على الإجراءات والرسوم، والاطلاع على آخر الأخبار والحملات الإعلامية التوعوية التي تقوم بها الجوازات ومستجدات الجوازات، ومتابعة الأنشطة الخاصة بالقطاع، والدخول لمواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالجوازات.

وبينت أن من خصائص التطبيق الجديد أنه يقدم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خاصية «Voice Over»، كما يوفر تطبيق الجوازات خدمة تحديد أقرب موقع لإدارات الجوازات والخدمات التي يقدمها ويحدد موقعه على الخريطة حسب اختيار المنطقة التي تتبع المديرية، كما يمكن التطبيق مستخدميه من الاتصال المباشر بمركز الاتصال الموحد (992) الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء إجراءاتهم من الجوازات، وكذلك التواصل مع المديرية العامة للجوازات وطلب المساعدة، كما يتيح التطبيق لمستخدميه استطلاع الرأي وتقييم خدمات الجوازات والاطلاع على دليل الهواتف للمديرية وكافة فروعها.

خدمات يقدمها التطبيق:

• الاستعلام عن المعاملات

• الاستعلام عن أحقية القيام بالحج

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• حجز موعد لمراجعة إحدى إدارات الجوازات

• الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين القادمين للمملكة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة الذين لم تصدر لهم هوية مقيم

• الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين

• الاستفسار العام عن البصمة المسجلة في أنظمة وزارة الداخلية

• الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين الذين لديهم تأشيرة دخول وبيانات معلومات التأشيرة

• الاستعلام عن صلاحية الإقامة

• الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة