الشورى يوافق على تعديل نظام الإقامة المميزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني على تعديل نظام الإقامة المميزة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التعديل، مشيرا إلى أن القرار تضمن الموافقة على إضافة فقرة جديدة - الفقرة 3 - إلى المادة (11) من نظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏106) وتاريخ 10/‏9/‏1440هـ.

وأضاف أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية من «نظام المؤسسات الصحية الخاصة» وفقا لما قضى به الأمر الملكي رقم (8072) وتاريخ 13/‏2/‏1440هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظام الشورى.

كما وافق في قرار آخر على تعديل المادة (13) من مشروع نظام العمل التطوعي، الصادر بشأنه قرار المجلس رقم (132/‏33) وتاريخ 2/‏8/‏1439هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة بشأن تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه مشروع «النظام « المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه بشأن التباين بين المجلس والحكومة في المادة (13).

ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديل، مشيرة إلى أن العمل التطوعي غير ربحي وليس من المناسب تحويله إلى عمل بمقابل مادي، على أن يكتفى بالحوافز المعنوية وما يتصل بها من تكريم في المناسبات الوطنية والدولية، تشجيعا للعمل التطوعي وتقديرا للمتطوعين.

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كما وافق المجلس في قرار آخر على صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم والذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (107/‏40) وتاريخ 10/‏9/‏1438هـ، لانتفاء الحاجة له.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وبينت اللجنة أنه بالنظر لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وخدمة ضيوف الرحمن، وما احتوته على عدد من المبادرات المتعلقة بتطوير خدمات نقل الحجاج والمعتمرين والتي أوجدت آليات واشتراطات ومتطلبات تحقق الأهداف الإستراتيجية المباشرة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والجهات ذات العلاقة، وكذلك بالنظر للخطة التنفيذية المحدثة للبرنامج، وما احتواه من تسهيلات لتنقل المعتمرين مما نتج عنه أنه لم تعد الحاجة لمثل هذا النظام قائمة.

موافقات

تعديل نظام حماية الطفل:

12 مادة أضيفت للنظام

9 مواد جرى تعديلها