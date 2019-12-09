50 مخالفة بمطاعم ومحلات جنوب الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف سجلت بلدية جنوب الطائف الفرعية 50 مخالفة صحية خلال حملة رقابية على المطاعم والمطابخ والمنشآت ذات العلاقة بصحة المستهلك، حيث شمل التفتيش أكثر من 47 محلا ومرفقا لتقديم وإعداد الأطعمة. وأوضحت وكالة الخدمات أن الحملة أسفرت عن تحرير 50 مخالفة صحية من أهمها تدني مستوى النظافة وضبط أغذية منتهية الصلاحية وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين والعمل دون تراخيص نظامية تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.



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