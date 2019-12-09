مذكرة لرعاية وتأهيل نزلاء إصلاحية جدة وسجون بريمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة الأمير مشعل بن ماجد أمس توقيع مذكرة تفاهم بين كل من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» وجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة، ومديرية سجون منطقة مكة المكرمة، لدعم برامج جمعية مراكز الأحياء لنزلاء إصلاحية جدة وإدارة سجون بريمان وأسرهم وذويهم، وذلك بحضور مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش، ورئيس لجنة تراحم جدة المستشار أحمد الحمدان، وأمانة جمعية مراكز الأحياء.

وبارك الأمير مشعل بن ماجد توقيع هذه الاتفاقية، مشددا على أهمية تحقيق أهدافها وتأهيل ورعاية نزلاء إصلاحية جدة وإدارة سجون بريمان وأسرهم والعمل على إصلاحهم وتمكينهم بعدد من البرامج بما يضمن اندماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي، مثمنا مثل تلك الاتفاقيات التي يعود نفعها للمجتمع وبما يعزز المسؤولية الاجتماعية.

فيما تأتي الاتفاقية مواكبة لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لتحقيق مؤشر الاستقرار الأسري للنزلاء وأسرهم وبناء شراكات إيجابية فاعلة، والتعاون بين الجهات وتبادل الخبرات، قياما بالمسؤولية المشتركة، كما تضمنت تنفيذ مشروع يشمل مجموعة من البرامج الاجتماعية والتوعوية والثقافية للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم.