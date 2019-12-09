طالب يقتل والديه وشقيقه في بولندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقدم طالب، يبلغ من العمر 18 عاما، ينحدر من منطقة لوار سيليزيا البولندية، على قتل والديه وشقيقه الصغير.

وأفاد راديو «آر إم إف-إف إم» بأن الجريمة وقعت في وقت متأخر أمس الأول، أو في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، في بلدة زابكوفيتش سلازكي.

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واستدعى المشتبه به الشرطة من على سطح منزل والديه، وقال إن والديه وشقيقه البالغ من العمر 7 سنوات، قتلوا على أيدي اللصوص.

ومع ذلك، ذكرت الإذاعة أنه أثناء استجواب الشاب، اعترف بارتكاب الجرائم، وكشف لأفراد الشرطة عن المكان الذي خبأ فيه الفأس الذي استخدمه لارتكاب جريمة القتل.

ولم يعرف الدافع وراء جريمة القتل بعد.