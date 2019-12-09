تقنية للتعرف على الوجه في مترو أنفاق ياباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو الأنفاق في غرب اليابان أنها ستبدأ في اختبار استخدام تقنية التعرف على الوجه عند بوابات التذاكر.
وقالت شركة أوساكا مترو أمس، إنها تعتزم إجراء اختبارات تجريبية للتقنية الجديدة - الأولى من نوعها بين شركات تشغيل القطارات في اليابان - في الجيل القادم من بوابات التذاكر.
وسيتم تمكين الركاب في أوساكا من الوصول إلى بوابات التذاكر من خلال نظام التعرف على الوجه في حال تم تسجيل صور لوجوههم بصورة مسبقة.
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