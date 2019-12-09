منصة بأرضية زجاجية لمشاهدة نيويورك من ارتفاع 330 مترا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ نيويورك
من المقرر أن يتمكن زوار نيويورك قريبا من الاستمتاع بما قد يعد أهم مشهد للأفق حول العالم، وذلك من خلال منظور جديد ومخيف تماما.
وسيستطيع أي شخص يتمتع بقدر كاف من الشجاعة، بداية من 11 مارس المقبل الخروج إلى سطح المشاهدة الجديد الذي يأخذ شكل المثلث، ويقع على ارتفاع أكثر من 330 مترا، لمشاهدة المدينة من أعلى، حيث سيتمكن من النظر إلى الأمام وإلى الأسفل.
وتقع منصة المشاهدة المميزة «إيدج» - التي تم تزويدها بلوح زجاجي في أرضيتها، حتى يتمكن الزوار من النظر إلى الأسفل بصورة مباشرة، وتبلغ مساحتها 700 متر مربع - بالقرب من سطح أحد أبراج «هدسون ياردز» الجديدة، على الجانب الغربي من مانهاتن.
ومن الممكن طلب التذاكر الخاصة بمنصة المشاهدة، من خلال الانترنت، بتكلفة تصل إلى 31 دولارا للأطفال، و34 دولارا للكبار.
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