حرمان روسيا من أولمبياد طوكيو ومونديال 2022

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أوقفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، روسيا 4 أعوام عن المشاركة في أي منافسات دولية، وهي الفترة التي تشهد تنظيم عدد من الألعاب والبطولات، كدورة الألعاب الأولمبية 2020 ، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وكأس العالم 2022 لكرة القدم.
ويأتي ذلك إثر التوصل إلى وجود تلاعب بنتائج بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، قبل تسليمها إلى وادا ضمن التحقيقات الخاصة بفضيحة الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات بين الرياضيين الروس. وأسفر التلاعب عن إعلان وادا سحب حالة الامتثال من الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا).
وبموجب هذا القرار لن يجري رفع العلم الروسي أو ترديد نشيدها خلال البطولات الرياضية الدولية، كما لا يمكنها طلب استضافة بطولات كبرى.
قرارات مؤكدة
- الحرمان من أولمبياد طوكيو 2020
- الحرمان من دورة الألعاب الشتوية بالصين 2022
- الحرمان من اللعب بكأس العالم 2022 في قطر
قرارات محتملة
- الحرمان من استضافة كأس العالم للكرة الطائرة 2022
- الحرمان من استضافة بطولة السباحة عام 2022
- الحرمان من استضافة بطولة العالم لهوكي الجليد عام 2023
المسموح به
- مشاركة المنتخب في كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)
- استضافة مدينة سان بطرسبرج بعض مباريات يورو 2020
- السماح للرياضيين غير المتنشطين بالمشاركة في البطولات كمستقلين
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