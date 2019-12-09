السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جيزان نظمت إدارة التربية الخاصة «بنات» بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس أصبوحة أدبية لطالبات التربية الخاصة ومعرضا مصاحبا، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتجول المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم أبوهادي، على المعرض الذي ضم نماذج من مواهب وإبداعات الطالبات في الأشغال اليدوية والرسم بطريقة برايل، واستخدام التقنية الخاصة بالمكفوفين والخط العربي، وابتكارات واختراعات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصبوحة أدبية لإبداعات طالبات التربية الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.