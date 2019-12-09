تدريب معلمات نجران على مهارات الاتصال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران بهدف إكساب معلمات المرحلة المتوسطة بمنطقة نجران مهارات الاتصال والتدريس الفعال نفذت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية أمس، دورة تدريبية بعنوان «مهارات الاتصال والتدريس الفعال»، وذلك في مقر قسم المناهج وطرق التدريس. وتناولت الدورة عددا من المحاور، منها تعريف الاتصال، ومهارات الاتصال الفعال، وأنواعها، وأهميتها، ومعوقاتها، والفرق بين التدريس الفعال والتقليدي، ومهاراته وكفاءته، وأهميته بالنسبة للمعلمة، وعرض نماذج من الاستراتيجيات المختلفة التي تحقق التدريس الفعال، وربطه بالعملية التعليمية، والتطبيق العملي.



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