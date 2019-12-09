أندية القارة تترقب قرعة أبطال آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

تجرى اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020 بمشاركة عدد من اللاعبين السابقين في القارة، منهم لاعب الغرافة القطري إبراهيم غانم، ولاعب غوانغزهو الصيني غاو لين، ولاعب أوراوا الياباني كيسوكي تسوبوي.

وكان الهلال السعودي توج الشهر الماضي بلقب نسخة 2019 بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا الياباني.

وسيحصل الفائز بلقب هذه النسخة على مقعد في الدور التمهيدي من عام 2021، وذلك إذا لم يتمكن من التأهل عبر الدوري المحلي.