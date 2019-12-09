الإمارات تحذر رعاياها في لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت دولة الإمارات رعاياها المسافرين إلى لندن والموجودين فيها إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم، حماية لهم من حوادث الاعتداء بالسلاح الأبيض.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات «على مواطني الإمارات المسافرين والموجودين في لندن، أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم، وتجنب ارتداء الساعات والمقتنيات الثمينة التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة، في ظل ازدياد الاعتداءات بالسلاح الأبيض».

ونشرت سفارة الإمارات في لندن على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأكدت فيه الوزارة أنها «تتابع مجريات الأمور عبر سفارتها في المملكة المتحدة، بعد تكرار وقوع الجرائم والحوادث الأليمة التي يتعرض لها المواطنون الخليجيون في بعض الأماكن العامة».