الكويت: تشريعات جديدة لتجفيف منابع الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح، أن الكويت باشرت على الصعيد الوطني والدولي سلسلة من الجهود المهمة تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والعمل على تجفيف منابعه.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الصبيح القول، خلال كلمة في ورشة عمل «مفهوم التطرف وانعكاسه على المجتمع»، إن الكويت «أصدرت ولا تزال تعمل على إصدار عدة تشريعات وقوانين وقرارات ولوائح بهذا الخصوص».

وأضاف أن «الكويت تحرص على مواصلة العمل وفرض كل التدابير الاحترازية والوقائية، لتحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى بحث مفهوم التطرف الذي لا صلة له بدين أو بيئة أو عرق، وإنما هو متغيرات وسلوكيات سلبية تسعى جماعات العنف لنشرها لتحقيق أهداف سياسية».