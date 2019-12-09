عريقات: إسرائيل دمرت حل الدولتين المدعوم دوليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدمير حل الدولتين المدعوم دوليا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واعتبر عريقات، في بيان عقب استقباله في الضفة الغربية وفدا أمريكيا من أصول لاتينية، أن ما آلت إليه أوضاع عملية السلام نتيجة لممارسات وقرارات إدارة ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «التي تهدف فعليا إلى تدمير مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 ومرجعيات عملية السلام، والقانون الدولي والشرعية الدولية».

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وأشار خصوصا إلى قرار ترمب نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولة شرعنة الاستيطان الإسرائيلي، وإسقاط ملف اللاجئين من خلال تدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وأكد عريقات أن السلام سوف يتحقق «عندما تلتزم إسرائيل بأسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية، والتي أكدت وجوب إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية».

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في القدس الشرقية.