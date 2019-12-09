7 جلسات في المؤتمر السعودي للشبكات الذكية بمشاركة 40 متحدثا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق بمحافظة جدة اليوم، أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2019، تحت شعار «نحو شبكات المستقبل»، وسط حشد عربي ودولي من المتخصصين من داخل المملكة وخارجها، بفندق الريتز كارلتون جدة.

ويحفل المؤتمر بتخصيص سبع جلسات تناقش تكامل الشبكات الكهربائية مع مصادر الطاقة المتجددة، وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات لمجابهة تحديات المنظومة الكهربائية، وأحدث التطورات التقنية لتخزين الطاقة، وتخطيط أنظمة الطاقة ومشاريع الشبكات وعملياتها

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وصيانتها، والجوانب التنظيمية لعمليات السوق الصناعية للطاقة، والمدن الذكية والمركبات الكهربائية، يتحدث فيها 40 متحدثا من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب عقد عدة جلسات لعرض نحو 60 ملصقا علميا للباحثين والباحثات من مختلف المعاهد والجامعات.

ويأتي المؤتمر الذي يقام برعاية من وزارة الطاقة، ويستمر ثلاثة أيام، ضمن الجهود الرامية لتحسين كفاءة الطاقة، وتكامل مصادرها، وترشيد استهلاكها، ورفع درجة الوعي بأهميتها، والحلول المتقدمة فيها.

ويشهد المؤتمر عقد الجلسة الرئيسة بعنوان «جهود وطنية نحو شبكات ذكية»، بمشاركة رئيس هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، ونائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية المهندس أسامة الزامل.

7 جلسات تناقش