مصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر في عزيزية جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صادرت فرق المراقبة بقسم صحة البيئة والأسواق بنطاق بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة 38 كرتونا لمواد غذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال الجولات الميدانية التي تنفذها البلدية في نطاقها.

ورصد المراقبون مستودعا غير نظامي للمواد الغذائية بحي العزيزية داخل أحد المباني السكنية، وعلى إثر ذلك جرى الوقوف على الموقع وتطبيق النظام بحق المستودع وإغلاقه.

وأكد رئيس البلدية المهندس أحمد شافعي أن الحملات مستمرة على المنشآت التي لها أي علاقة بالصحة العامة والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية، والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت، وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.