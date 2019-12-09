السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف بناء مساجد صديقة للبيئة والاستفادة من الطاقة الشمسية، كشفت جمعية العناية بمساجد الطرق عن 5 مواصفات أساسية لمساجد الطرق، وتشغيل كافة مساجدها على الطرق بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.

وبينت الجمعية لـ»مكة» أنها أتمت هذا العام بناء 11مسجدا، وقدمت خدمات الصيانة لـ70 مسجدا على الطرق، وتطمح إلى الوصول إلى 100مسجد بنهاية العام.

وأكد عضو مجلس الإدارة للجمعية مساعد العيسى أنه تم الانتهاء من تشغيل أول مسجد بالطاقة الشمسية، وبدعم المتبرعين سنكمل المسيرة، مضيفا أنه تم الانتهاء من تركيب أنظمة المراقبة في 30 مسجدا، وتجهيز 11 بتجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأضاف أن الجمعية تطمح للوصول إلى 500 مسجد في خدمة الصيانة عام 2022 وتغطي الجمعية نحو 66 ألف كلم من مساجد الطرق، وتشرف على 450 مسجدا.

إلى ذلك افتتحت الجمعية مسجد محطة الراي على طريق مكة، الطائف.

وبني المسجد من مجموع تبرعات منسوبي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال برنامج الاستقطاع الشهري، وكانت بذرة الفكرة على يد رئيس الهيئة سابقا الأمير سلطان بن سلمان، حيث أعلن عن المبادرة خلال زيارته لأحد المساجد التي نفذتها الجمعية على طريق الرياض، الدمام رمضان قبل الماضي.

5 مواصفات لمساجد الطرق