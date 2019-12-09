برنامج تدريبي لمشرفات الطفولة المبكرة بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك البرنامج التدريبي «القيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة» ضمن حزمة من برامج التطوير المهني مستهدفا 38 مشاركة من مشرفات ومعلمات وقائدات مدارس الطفولة المبكرة تستمر لمدة خمسة أيام. وأوضحت المدربة زهرة الأحمري أن البرنامج يهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية بما يعمل على تعميق الفهم بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وفق توجهات الوزارة في ضوء رؤية 2030، مبينة أن البرنامج يتضمن عدة محاور، من أهمها القيادة الفاعلة في مدارس الطفولة المبكرة والاتصال والتواصل في بيئة العمل، وكيفية توفير بيئة تعليمية محفزة للمعلمة.



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