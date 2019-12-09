برنامج توعوي لقاصدات المسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية برنامجها التوعوي بعنوان «أوصاني فيك الحبيب خيرا»، وذلك في مكتب الإرشاد النسائي باب «25 أ» في المسجد النبوي بالتعاون مع إدارة الإرشاد النسائية ضمن مبادرات القيم والأخلاق خير أمة.
واستهدف البرنامج قاصدات المسجد النبوي من خلال تقديم العروض المرئية والتي تتضمن ذكر بعض الحقوق والواجبات المشروعة المتعلقة بحقوق الجار وبيان الأدلة على وجوبها من الكتاب والسنة.
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